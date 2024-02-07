Кулеба: ключова тема зустрічі з Боррелем у Києві – нарощування військової допомоги ЄС для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель – Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, зустрілися у Києві. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ключовою темою на переговорах Жозепа в Києві буде нарощування військової допомоги ЄС для України», – сказав очільник українського МЗС.

Міністр виділив три термінові кроки, на які український уряд очікує від ЄС для збільшення обсягів постачань артилерійських снарядів для потреб Збройних сил.

«По-перше, закликаємо уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями, щоб сприяти нарощенню виробничих потужностей цими компаніями. Це суттєво пришвидшить постачання снарядів в Україну. Другий крок: потрібно усунути всі регуляторні бар’єри для взаємодії оборонних компаній Європи між собою та європейських та українських компаній, щоб не було жодних правових перешкод для взаємодії між ними та для нарощування виробництва. Ну і третє, потрібно стимулювати переговори європейських компаній та уряду з третіми країнами, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти щодо постачання снарядів з цих країн до України», – додав Кулеба.

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Жозеп Боррель цими днями вшосте приїхав до України, зокрема, вчетверте – з початку повномасштабного вторгнення. Він запевнив Україну у продовженні підтримки від Європейського союзу.

Раніше в ході візиту Боррель анонсував надання Євросоюзом Україні 1,155 мільйона боєприпасів до кінця року.

Ранок Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ «почав ранок у бомбосховищі» у Києві через ракетну атаку Росії.

Жозеп Боррель прибув до Києва напередодні з офіційним візитом для того, щоб «обговорити непохитну підтримку України з боку ЄС».

Наприкінці січня Боррель заявив, що держави-члени Євросоюзу заклали у свої бюджети на цей рік зобов’язання надати Україні військову допомогу сумарно на 21 мільярд євро. Але, за його словами, це не остаточні дані.