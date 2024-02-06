«Балтійці дуже переживають» – латвійська політикиня Волочій про можливий напад РФ

Громадяни країн Балтії стурбовані через можливу загрозу нападу Росії, розповіла 6 лютого в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) кандидатка від латвійської партії «Kustiba Par!» на виборах до Європейського парламенту Іванна Волочій.

«Балтійці насправді дуже переживають. Це реальний фідбек від тих латвійців, які тут (у Брюсселі – ред.) живуть», – зазначила Волочій.

Вона також додала, що зазвичай балтійцям, на відміну від інших європейських країн, не доводиться нічого пояснювати щодо російсько-української війни.

«Латвійці нас розуміють без слів. І вони також розуміють цю загрозу на емоційному рівні», – розповіла політикиня українського походження.

Іванна Волочій родом із Івано-Франківська. Останні 17 років вона працює в європейських інституціях, а в червні очолила передвиборчий список латвійської партії «Kustiba Par!» («Рух За!») на виборах до Європарламенту. У разі обрання Івана Волочій може стати першою євродепутаткою-українкою за етнічним походженням. Партія, від якої вона балотується, зробила вступ України до ЄС та НАТО головною метою своєї програми в Європі.