Латвія ініціює створення міжнародного центру для повернення до України депортованих Росією дітей

Парламент Латвії 21 грудня ухвалив спеціальну заяву, в якій засудив примусове вивезення українських дітей до Росії та Білорусі. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«Це не просто викрадення дітей. Це викрадення майбутнього України», – йдеться в офіційній заяві на сайті латвійського Сейму.

У заяві депутати закликали міжнародну спільноту та організації, особливо Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства над дітьми, активно долучитися до вирішення цього питання, щоб викрадених з України дітей повернули їхнім родинам або законним опікунам якомога швидше та безпечніше.

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Парламент Латвії також підтримав розслідування Міжнародного кримінального суду щодо встановлення та притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності на території України.

Крім того, латвійські парламентарі запропонували створити міжнародний центр повернення українських дітей в одній із третіх країн, який мав би виступати контактним пунктом для міжнародних організацій, які займаються поверненням українських дітей, а також для їхніх батьків або представників.

Парламент Латвії також закликав інші країни схвалити подібні заяви про незаконність примусового переселення українських дітей до Росії та Білорусі та їх обов’язкове повернення до їхніх сімей.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.