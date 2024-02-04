У Німеччині високопоставлені політики та чиновники останнім часом неофіційно обговорюють можливе майбутнє НАТО в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США і прогнозують десятиліття протистояння з Росією, пише газета The New York Times.

За даними видання, в Берліні побоюються, що в разі повернення Трампа в Білий дім він здійснюватиме ще більш ізоляціоністську політику, ніж під час першого президентського терміну, це може означати, що основний тягар підтримки України в боротьбі з Росією ляже на країни ЄС.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, як зазначає The New York Times, останнім часом почав виступати з попередженнями про те, що Німеччина має готуватися до «десятиліть» протистояння з Росією. На думку Пісторіуса, слід вважати реальною і перспективу нападу Росії на одну з країн-членів НАТО через кілька років. Очільник оборонного відомства закликає до швидкого переозброєння німецької армії та збільшення її чисельності.

The New York Times зазначає, що публічні висловлювання Пісторіуса, одного з найвпливовіших політиків у Німеччині, свідчать про зміни у свідомості німецької політичної еліти. При цьому, як стверджує видання, поки що не можна сказати, що громадська думка ФРН сприймає Росію як пряму загрозу Німеччині.

Окремо газета звертає увагу на обговорення у владних колах ФРН можливої перемоги Трампа на виборах у США. У цьому випадку, як побоюються у Берліні, Сполучені Штати, формально не виходячи з НАТО, можуть перестати бути основною силою цього союзу. Політики в Німеччині серйозно стурбовані питанням, чи зможе НАТО в такому разі зберегтися.

The New York Times зазначає, що в німецькому керівництві, як і раніше, є розбіжності щодо того, наскільки жорсткою має бути лінія щодо Росії. Прикладом таких розбіжностей може бути те, що Берлін досі не схвалив постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Водночас газета зазначає, що Німеччина перебуває на другому місці після США за обсягами військової допомоги Україні, а цього року її витрати на оборону вперше сягнуть 2% ВВП.

Публікація повʼязана з візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца до Вашингтона, його зустріч із президентом США Джо Байденом запланована на найближчу пʼятницю, 9 лютого.