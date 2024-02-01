ОП: українська команда в Берліні обговорила угоду про безпекові зобов’язання з Німеччиною

Українська делегація провела зустріч із представниками німецької влади в Берліні, повідомив Офіс президента 1 лютого.

За повідомленням, переговорну команду очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Зустріч стосувалася укладення двосторонньої угоди «про безпекові зобов’язання та довгострокову підтримку нашої держави».

«У межах візиту Ігор Жовква також обговорив із німецькими візаві подальше поглиблення двосторонньої співпраці в пріоритетних сферах і подякував Німеччині за підтримку сьогоднішнього рішення ЄС щодо фінансового інструменту для України на 2024–2027 роки обсягом 50 мільярдів євро», – повідомляє адміністрація президента.

ОП додає, що сторони узгодили графік контактів «на найвищому рівні» у найближчому майбутньому.

Читайте також: Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

У січні канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Берлін і Київ невдовзі можуть узгодити угоду про безпекові зобов’язання відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», яку ухвалили на саміті НАТО в липні 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Зеленський за підсумками розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном 18 січня повідомив, що лідери країн доручили політичним і військовим радникам, зокрема, прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.