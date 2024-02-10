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Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на фронті і обороні потреби України

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном ситуацію на полі бою та оборонні потреби України
Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном ситуацію на полі бою та оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном ситуацію на полі бою та оборонні потреби України.

«Провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Висловив найщиріші співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, побажав найшвидшого одужання пораненим», – зазначив глава держави у телеграмі.

За словами Зеленського, вони «обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних».

Президент подякував «за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар», а також снарядів до них».

«Окрім того, поспілкувалися про підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7. Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України», – наголосив Зеленський.

Раніше, у січні 2024 року, канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Берлін і Київ невдовзі можуть узгодити угоду про безпекові зобов’язання відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», яку ухвалили на саміті НАТО в липні 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Зеленський за підсумками розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном 18 січня повідомив, що лідери країн доручили політичним і військовим радникам, зокрема, прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.

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