Єрмак зустрівся з французькою делегацією: говорили про безпеку і формулу миру

У суботу, 3 лютого, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Францією, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

За даними Офісу президента, «сторони обговорили широкий спектр актуальних питань міжнародного та двостороннього порядку денного».

Відомо, що до складу делегації увійшли дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, керівник військового штабу президента Франції Фаб’єн Мандон, радники президента Франції Ксав’є Шатель і Бертран Бюшвальтер.

Зазначається, що «основну увагу приділили безпековій ситуації та першочерговим потребам Сил оборони України для протистояння російській агресії».

Керівник Офісу президента подякував Франції за «потужну оборонну допомогу Україні під час російської агресії».

«Франція демонструє незмінну підтримку України і таким чином наближає нашу спільну перемогу та зміцнює безпеку у Європі. Наше стратегічне партнерство надалі посилюється», – наголосив Єрмак.

Сторони підтвердили зацікавленість у «посиленні співпраці оборонних підприємств двох країн. Крім того, співрозмовники обмінялися думками щодо імплементації формули миру та підготовки до проведення Саміту миру найближчим часом».

«Українська формула миру – це реальний алгоритм забезпечення справедливого миру, подолання наслідків війни та недопущення нової агресії. Ми цінуємо підтримку Франції в реалізації формули та її просуванні серед країн Глобального Півдня», – зазначив керівник ОП.

У межах візиту французької делегації також відбувся «черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій», повідомили в Офісі президента.

У січні канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Берлін і Київ невдовзі можуть узгодити угоду про безпекові зобов’язання відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», яку ухвалили на саміті НАТО в липні 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Зеленський за підсумками розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном 18 січня повідомив, що лідери країн доручили політичним і військовим радникам, зокрема, прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.