Зустрічі Зеленського з представниками Китаю в Давосі не буде – Politico

Зустрічі представників Китаю та України на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі (Швейцарія) не буде, повідомляє видання Politico, стверджуючи, що йдеться про неприємний сюрприз для Києва. Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв про важливість приєднання Китаю до дискусій щодо так званої «формули миру», запропонованої Києвом, і не виключав можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського з головою Державної ради (премʼєр-міністром) Китаю Лі Цяном.

Але Китай не взяв участі в зустрічі радників з національної безпеки в Давосі, а Лі Цян не зустрівся з Зеленським. Як пише Politico, це стало ще одним знаком того, що Пекін підтримує Москву і не має наміру тиснути на Росію з метою спонукати її завершити війну. Джерела видання в адміністрації США стверджують, що Китай відмовився від зустрічі свідомо, відкинувши запит України, і не йдеться про просту «розбіжність графіків». Джерело в українській делегації сказало, що українська сторона не просила про зустріч. Офіційний Пекін, як і Київ, це не коментували.

У своєму виступі на форумі Лі Цян говорив головним чином про економіку, характеризуючи Китай як «спокійну гавань» у непростій міжнародній ситуації. Зеленський закликав учасників форуму допомогти Україні в протистоянні з Росією. Президент України зустрівся з держсекретарем та радником з національної безпеки США та з головою Єврокомісії. Якісь подробиці переговорів не відомі. Politico також зазначає, що, попри позицію Китаю, Зеленський у Давосі був у центрі уваги преси та численних учасників форуму.

Китай формально не визнає російську спробу анексії українських регіонів та закликає до припинення війни. Але Пекін не критикує Росію та не звинувачує її у веденні війни в Україні, а натякає на відповідальність США та їхніх союзників. Китай торік висував власну мирну ініціативу, проте без будь-якої конкретики.