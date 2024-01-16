У МЗС Китаю не відповіли, чому Пекін не брав участі у засіданні щодо формули миру в Давосі

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Пекін підтримує «всі зусилля, спрямовані на досягнення миру», але не відповіли, чому Китай не брав участі у черговому засіданні щодо української формули миру.

Як зазначила речниця відомства, позиція Китаю щодо «кризи в Україні є послідовною та чіткою, яка зосереджена на сприянні переговорам про мир».

«Після повної ескалації кризи в Україні Китай підтримує зв’язок із відповідними сторонами, включаючи Україну. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи, і ми вітаємо та підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру», – сказала на брифінгу речниця міністерства Мао Нін.

У неї також запитали, чи просила Україна про зустріч президента Володимира Зеленського та очільника китайської делегації Лі Цяна в Давосі. Речниця сказала, що щодо цих переговорів у неї немає інформації.

14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. Китай, хоч і отримав запрошення та має велику делегацію у Давосі, проігнорував зустріч.

У попередній третій зустрічі, яка відбулася у жовтні минулого року на Мальті, китайська делегація не брала участі у цій зустрічі. Проте перед цим на зустрічі в Джидді був представник Китаю.

Участь у заході в Давосі взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі – «розгляд 5 пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни». Агенція Bloomberg написала, що «зустріч у неділю (14 січня – ред.) закінчилася без чіткого плану, як рухатися далі».

Всесвітній економічний форум відбуватиметься у Давосі (Швейцарія) 15–19 січня. Організатори анонсували на 16 січня виступ президента України Володимира Зеленського. Він вже прибув до Швейцарії з робочим візитом.