Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, щоб лобіювати допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський планує турне західноєвропейськими столицями у зв’язку з Мюнхенською конференцією з безпеки, яка відбудеться цього тижня, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовників, Зеленський, ймовірно, відвідає Париж і Берлін в рамках цієї поїздки, підкресливши, що ці плани ще не підтверджені. Очікується, що український лідер візьме участь у щорічній конференції в Мюнхені.



Представники французького та німецького урядів відмовилися від коментарів. Офіс Зеленського не коментує графік поїздок з міркувань безпеки.

Оскільки запаси боєприпасів зменшуються, Зеленському потрібно якнайшвидше домогтися надання військової допомоги, щоб відбити російське вторгнення, сказав один із співрозмовників. За словами співрозмовника, він, швидше за все, наполягатиме на переговорах про гарантії безпеки.

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Також обговорюються зустрічі в Лондоні, хоча команда Зеленського зосереджена на країнах, які ще не підписали гарантії безпеки, сказав один із джерел Bloomberg.

У вечірньому відеозверненні 12 лютого Зеленський заявив, що Україна на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня представить своє бачення 2024 року, багато в чому вирішального року.

«Україна представить своє бачення цього року. І багато в чому вирішального року – тих перспектив, які є в усіх нас, у всіх вільних націй, і які точно не мають бути втрачені. Співпраця має значення», – сказав він в своєму відеозверненні.

Мюнхенська безпекова конференція пройде 16-18 лютого. До участі в заході запросили Зеленського, наразі невідомо, чи він братиме участь.