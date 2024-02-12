Зеленський: Україна на Мюнхенській конференції представить своє бачення «багато в чому вирішального» 2024 року

Україна на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня представить своє бачення 2024 року, багато в чому вирішального року, заявив президент України Володимир Зеленський.



Він повідомив, що українська сторона готується до Мюнхенської безпекової конференції – «важливої не лише європейської, а й глобальної платформи».

«Україна представить своє бачення цього року. І багато в чому вирішального року – тих перспектив, які є в усіх нас, у всіх вільних націй, і які точно не мають бути втрачені. Співпраця має значення. І я вдячний усім у світі, хто це усвідомлює, усім, хто допомагає, кожному лідеру, кожній державі, які хочуть чесного миру так само, як і українці», – заявив він в своєму відеозверненні.

Мюнхенська безпекова конференція пройде 16-18 лютого. До участі в заході запросили Зеленського, наразі невідомо, чи він братиме участь.