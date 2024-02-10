Столтенберґ: НАТО має готуватися до того, що конфронтація з РФ може тривати десятиліттями

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав Європу збільшити виробництво озброєнь, щоб підтримати Україну, і запобігти «потенційно десятиліттям конфронтації» з Москвою.

«НАТО не прагне війни з Росією. Але ми повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями», – сказав він в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

Напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі і другої річниці російського вторгнення в Україну Єнс Столтенберґ наполягає на тому, що союзникам «потрібно швидше відновити і розширити промислову базу, щоб збільшити поставки в Україну і поповнити власні запаси».

«Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого виробництва в умовах конфлікту», – пояснив генсек НАТО.

«Якщо Путін переможе в Україні, немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни», – сказав він, додавши, що найкращий захист зараз – підтримати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО.

Генсек НАТО зауважив, що президент Росії Володимир Путін готує економіку своєї країни до тривалої війни, «оскільки Росія спрямовує всю свою економіку на війну, ми також повинні зробити більше для нашої безпеки».

Наступного тижня міністри оборони НАТО зустрінуться в Брюсселі – за тиждень до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ключовим моментом переговорів стане засідання Контактної групи з питань оборони України.

У січня агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) підписало контракт на суму 1,2 мільярда доларів США на купівлю 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Як сказав тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виробництво боєприпасів є «абсолютною необхідністю, щоб ми могли продовжувати надавати підтримку Україні, тому що досі ми користувалися нашими запасами».

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Ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

Як писало видання Bloomberg, відсутність підтримки з боку США українські війська можуть відчути до кінця весни. За даними агентства, в останні місяці Київ створив запаси ключових боєприпасів союзників, щоб забезпечити постачання військ. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

Днями стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія, йдеться у листі.