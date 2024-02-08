Пентагон: Остін поїде в Брюссель на чергове засідання «Рамштайну» 14 лютого

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун наступного тижня поїдуть до Брюсселя на 19-ту зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

Зустріч пройде 14 лютого.

«Міністр і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США приєднаються до міністрів оборони і військових високопосадовців із близько 50 країн», – сказав Райдер на брифінгу 8 лютого.

На зустрічі, за його словами, йтиметься про подальшу допомогу Україні для відбиття російського вторгнення.

Перебуваючи в Брюсселі, Остін також візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що пройде у штаб-квартирі Альянсу 15 лютого.

Попередня, 18-та зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбулася 23 січня в онлайн-форматі.

У Міноборони України тоді заявили, що на засіданні пролунало «достатньо важливих заяв» від партнерів, щоб сказати, що «потужна підтримка України триватиме».

Нова зустріч «Рамштайн» відбудеться в той час, як у США вже кілька місяців не вдається погодити виділення на допомогу Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі.

Читайте також: Зеленський: «Україна чекає на рішення США щодо військової допомоги, це критично важливо»

Сенат Конгресу США, більшість у якому мають представники Демократичної партії, 8 лютого проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю й іншим союзникам Сполучених Штатів. Це сталося після того, як 7 лютого зірвалося таке ж процедурне голосування щодо документа, який повʼязував законопроєкт про охорону кордону США із допомогою Україні й іншим союзникам.

Навіть якщо документ буде схвалений Сенатом, він може не дійти на підпис президентові США Джо Байдену, оскільки законопроєкт наразі не має підтримки серед республіканців, які керують Палатою представників американського Конгресу.

Президент Джо Байден напередодні різко розкритикував республіканців.

Байден сказав, що «ніколи не думав, що побачить щось подібне до того, що ми бачимо зараз» на Капітолійському пагорбі, і звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа в тому, що він «погрожував» законодавцям «відплатою», якщо вони підтримають пакет із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.