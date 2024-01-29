Остін повернувся до роботи в Пентагоні

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін повернувся до роботи безпосередньо у Пентагоні після його госпіталізації та періоду відновлення вдома, йдеться в повідомленні пресслужби відомства 29 січня.

Зазначається, що після виписки з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда 15 січня міністр впродовж цього часу виконував свої обов’язки з дому.

Раніше, 1 січня, міністр оборони США Ллойд Остін був госпіталізований із інфекцією сечовивідних шляхів після грудневої хірургічної процедури для лікування раку передміхурової залози, повідомив 9 січня Національний військово-медичний центр Волтера Ріда.

«Інфекція вилікувана. Він продовжує прогресувати, і ми очікуємо повного відновлення, хоча це може бути повільним процесом», – йдеться в заяві, опублікованій Пентагоном.

За словами медиків, рак був виявлений на ранній стадії, і прогноз лікування є «чудовим». Лікарі додали, що міністр Остін під час перебування в лікарні «жодного разу не втрачав свідомості і не піддавався загальному наркозу».

70-річний Остін тривалий час залишався в лікарні, розташованій недалеко від Вашингтона.

Пентагон критикували через те, що про шпиталізацію міністра 1 січня не відразу повідомили президентові Джо Байдену і громадськості.

Водночас у Білому домі повідомили, що Байден не планує звільняти Остіна, за що висловилася низка республіканців.