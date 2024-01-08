Білий дім: Байден не звільнятиме голову Пентагону за нерозголошення інформації про шпиталізацію

Президент США Джо Байден не планує звільняти міністра оборони Ллойда Остіна через те, що він протягом кількох днів не повідомляв про свою шпиталізацію, заявив Білий дім 8 січня. Раніше низка республіканців закликали усунути голову Пентагону з посади.

Остін протягом кількох днів не повідомляв про свою госпіталізацію президентові й громадськості. Він ще залишається в лікарні.

«Немає ніяких планів, крім того, щоб міністр Остін залишився на посаді й продовжив лідерство, яке він демонстрував», – сказав журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр сказала, що Байден високо оцінив заяву Остіна 6 січня, в якій той узяв на себе відповідальність за відсутність прозорості щодо його госпіталізації.

70-річний Остін був шпиталізований 1 січня, про що Пентагон не повідомляв до 5 січня.

Що стало причиною нездужання голови Пентагону, не пояснювали, у Міністерстві оборони США повідомили, що його госпіталізували «через ускладнення, які виникли після нещодавньої планової медичної процедури».