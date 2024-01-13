Пентагон: Остін досі перебуває у лікарні, дата виписки ще не відома

Міністр оборони США Ллойд Остін, як і раніше, перебуває в лікарні, але поки не відома конкретна дата його виписки, повідомив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

«Він перебуває на зв’язку зі своїми старшими співробітниками, має повний доступ до необхідних засобів захищеного зв’язку і продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони по всьому світу», – заявив він.

Міністр оборони США Ллойд Остін був госпіталізований 1 січня з інфекцією сечовивідних шляхів після грудневої хірургічної процедури для лікування раку передміхурової залози, повідомив 9 січня Національний військово-медичний центр Волтера Ріда.

«Інфекція вилікувана. Він продовжує прогресувати, і ми очікуємо повного відновлення, хоча це може бути повільним процесом», – йдеться в заяві, опублікованій Пентагоном.

За словами медиків, рак був виявлений на ранній стадії, і прогноз лікування є «чудовим». Лікарі додали, що міністр Остін під час перебування в лікарні «жодного разу не втрачав свідомості і не піддавався загальному наркозу».

70-річний Остін залишається в лікарні, розташованій недалеко від Вашингтона.

Пентагон критикували через те, що про шпиталізацію міністра 1 січня не відразу повідомили президентові Джо Байдену і громадськості.

Водночас у Білому домі повідомили, що Байден не планує звільняти Остіна, за що висловилася низка республіканців.