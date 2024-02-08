У США Сенат проголосував за розгляд допомоги Україні та іншим союзникам

Сенат Конгресу США, більшість у якому мають представники Демократичної партії, 8 лютого проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам Сполучених Штатів. Це сталося після того, як 7 лютого зірвалося таке ж процедурне голосування щодо документа, який повʼязував законопроєкт про охорону кордону США із допомогою Україні та іншим союзникам.

Навіть якщо документ буде схвалений Сенатом, він може не дійти на підпис президентові США Джо Байдену, оскільки законопроєкт наразі не має підтримки серед республіканців, які керують Палатою представників американського Конгресу.

У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт, який, серед іншого, передбачав додаткові кошти для України.

Президент Джо Байден різко розкритикував республіканців після того, як сенатори від Республіканської партії заблокували просування двопартійної угоди з питання кордону і пакету допомоги союзникам США.

Байден сказав, що «ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз» на Капітолійському пагорбі, і звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа в тому, що він «погрожував» законодавцям «відплатою», якщо вони підтримають пакет із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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Цього тижня Палата представників Конгресу США голосувала за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів і не підтримала його. Спікер цієї палати Майк Джонсон перед розглядом зауважував, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».