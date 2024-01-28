Папа Римський закликав до припинення воєн і поваги до цивільного населення

Папа Франциск 28 січня закликав до поваги до цивільного населення в зонах конфліктів і заявив, що люди втомилися від воєн, які він назвав «катастрофою для народів і поразкою для людства».

Після щотижневої молитви на площі Святого Петра понтифік сказав, що гуманітарна допомога повинна надходити до М’янми, і сказав, що населення потрібно поважати також на Близькому Сході, який постраждав від війни між Ізраїлем і угрупованням «Хамас», яке визнане терористичним США та ЄС. Він також згадав про страждання людей в Україні.

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Понтифік неодноразово закликав молитися за тих, хто страждає від війни, згадуючи про Україну, а також ізраїльтян і палестинців.

Папа Римський 31 грудня 2023 року закликав «не припиняти молитися за народи, які страждають від війни», згадавши першим «мученицький український народ».