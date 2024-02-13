Сенат «за», а Палата представників? Чи має Україна «план Б», як зупиняти Росію без допомоги США

- Росія стверджує, що завдала удару по полігону під Селидовим. Україна називає це ІПСО
Російські медіа писали, що війська РФ завдали ракетних ударів по полігону у Селидовому, де нібито перебували понад тисячу солдатів.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заперечив це. «Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО», – написав він у телеграмі.
А в Авдіївці частину підрозділів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка бригади замінили іншими підрозділами.
Що відбувається на фронті? Російська армія намагається наступати?
- Сенат підтримав Україну, а Палата представників? Прогнози
Сенат США підтримав законопроєкт допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів. З цієї суми – 60 мільярдів призначаються Україні. За висловилися 70 сенаторів, проти – 29. Голосування у Сенаті вже назвали історичним.
Але тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Раніше експрезидент Дональд Трамп, лідер праймеріз Республіканської партії на право балотуватися у президенти США, критично висловлювався про цей законопроєкт.
Чи підтримає Палата представників допомогу Україні? Чи поставлять документ на голосування? І якою буде роль Трампа?
Що робитиме Україна без американської допомоги, в разі якщо спікер таки не винесе питання на голосування? Як триматимуться ЗСУ без американської зброї та фінансів? Чи є в України «план Б»?
- Вибачилися за розсипане зерно. Працює прокуратура РП
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський попросив вибачення за дії польських фермерів, які розсипали українське зерно під час акції блокування кордону з Україною.
Водночас міністра сказав, що дії фермерів пояснюються «відчаєм». Чого хочуть польські фермери? Що може запропонувати Україна? Чим завершиться протистояння на кордоні?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:
Форум