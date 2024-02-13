Сенат «за», а Палата представників? Чи має Україна «план Б», як зупиняти Росію без допомоги США

Росія стверджує, що завдала удару по полігону під Селидовим. Україна називає це ІПСО

Російські медіа писали, що війська РФ завдали ракетних ударів по полігону у Селидовому, де нібито перебували понад тисячу солдатів.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заперечив це. «Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО», – написав він у телеграмі.

А в Авдіївці частину підрозділів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка бригади замінили іншими підрозділами.

Що відбувається на фронті? Російська армія намагається наступати?

Сенат підтримав Україну, а Палата представників? Прогнози

Сенат США підтримав законопроєкт допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів. З цієї суми – 60 мільярдів призначаються Україні. За висловилися 70 сенаторів, проти – 29. Голосування у Сенаті вже назвали історичним.

Але тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Раніше експрезидент Дональд Трамп, лідер праймеріз Республіканської партії на право балотуватися у президенти США, критично висловлювався про цей законопроєкт.

Чи підтримає Палата представників допомогу Україні? Чи поставлять документ на голосування? І якою буде роль Трампа?

Що робитиме Україна без американської допомоги, в разі якщо спікер таки не винесе питання на голосування? Як триматимуться ЗСУ без американської зброї та фінансів? Чи є в України «план Б»?

Вибачилися за розсипане зерно. Працює прокуратура РП

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський попросив вибачення за дії польських фермерів, які розсипали українське зерно під час акції блокування кордону з Україною.

Водночас міністра сказав, що дії фермерів пояснюються «відчаєм». Чого хочуть польські фермери? Що може запропонувати Україна? Чим завершиться протистояння на кордоні?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: