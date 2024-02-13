«Це російська ІПСО» – Тарнавський спростовує інформацію про втрати ЗСУ біля Селидового

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський спростовує інформацію про втрати українських військ біля Селидова на Донеччині.

«Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО», – написав він у телеграмі.

Тарнавський вважає, що у такий спосіб противник відволікає увагу від своїх «щоденних колосальних втрат» на Таврійському напрямку – лише за добу Росія втратила 645 осіб, а за попередній тиждень – 2947 військових.

Щодо російських обстрілів Покровського району Донеччини, то командувач ОСУВ «Таврія» зазначив, що близько 10:40 13 лютого російські війська вдарили з РСЗВ «Ураган» по Цукуриному Покровського району – внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирних двоповерхових житлових будинки та легковий автомобіль

Раніше російські медіа писали, що війська РФ завдали ракетних ударів по полігону у Селидовому, де нібито перебували понад тисячу солдатів.

Селидове, яке розташоване приблизно за 40 км від окупованого Донецька, регулярно зазнає російських обстрілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.