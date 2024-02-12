Армія РФ обстріляла Селидове, поранена бабуся з онуками – прокуратура

У ніч на 12 лютого російські військові обстріляли Селидове в Донецькій області ракетами С-300. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них дві дитини, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

«12 лютого 2024 року, близько 00:30, війська РФ здійснили обстріл приватного сектора міста Селидового трьома ракетами С-300. У результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що постраждалих доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами.

Також внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь і лінії електропередач. За фактом обстрілів у прокуратурі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни.

8 лютого внаслідок обстрілів Селидового загинула людина, ще семеро зазнали поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.