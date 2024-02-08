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ОВА: внаслідок обстрілів Селидового загинула людина, семеро поранених

Наслідки обстрілу Селидового 21 листопада 2023 року
Наслідки обстрілу Селидового 21 листопада 2023 року

На Донеччині через нічний обстріл міста Селидове загинула одна людина, семеро поранені, серед них – дитина 2017 року народження. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Росіяни сім разів обстріляли місто – пошкодили 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали 8 автомобілів», – пише Філашкін у фейсбуці.

У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що армія Росії здійснила ракетний обстріл міста близько 00:30 години 8 лютого.

«В результаті атаки росіян отримали поранення 7 цивільних – 5 жінок віком від 18 до 88 років, 51-річний чоловік та 6-річний хлопчик. Їх доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами й забоями» – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюють тип ракет, якими російські війська влучили по Селидовому, наголосили у прокуратурі. Розслідується провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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