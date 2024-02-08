ОВА: внаслідок обстрілів Селидового загинула людина, семеро поранених

На Донеччині через нічний обстріл міста Селидове загинула одна людина, семеро поранені, серед них – дитина 2017 року народження. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Росіяни сім разів обстріляли місто – пошкодили 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівлю. Крім того, постраждали 8 автомобілів», – пише Філашкін у фейсбуці.

У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що армія Росії здійснила ракетний обстріл міста близько 00:30 години 8 лютого.

«В результаті атаки росіян отримали поранення 7 цивільних – 5 жінок віком від 18 до 88 років, 51-річний чоловік та 6-річний хлопчик. Їх доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами й забоями» – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюють тип ракет, якими російські війська влучили по Селидовому, наголосили у прокуратурі. Розслідується провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.