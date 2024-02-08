Наслідки нічної атаки РФ: влада Вінниччини повідомила про пожежу на інфраструктурному об’єкті

На Вінниччині через уламки збитих БПЛА, якими вночі Росія атакувала Україну, сталася пожежа на одному з інфраструктурних об’єктів, постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.



«Цієї ночі на Вінниччині уламками збитих БПЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об’єктів. Вогонь вдалося локалізувати», – написав він у телеграмі.

Очільник ОВА додав, що вогнеборці завершують «роботи з ліквідації».

У ніч на 8 лютого Росія завдала по Україні удару 17 безпілотниками Shahed-136/131 з мису Чауда (окупований Крим). Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей українські військові збили 11 «шахедів».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Читайте також: В ООН зафіксували 641 випадок загибелі або поранення цивільних в Україні в січні через удари РФ

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.