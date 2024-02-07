В ООН зафіксували 641 випадок загибелі або поранення цивільних в Україні в січні через удари РФ

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні висловила тривогу у зв’язку з посиленням російських ракетних і безпілотних атак і зростанням кількості втрат серед цивільного населення по всій Україні.

У своїй щомісячній доповіді щодо ситуації із захистом цивільного населення місія повідомила, що в січні 2024 року задокументувала 641 випадок вбивства або поранення серед цивільних осіб в Україні (158 загиблих і 483 поранених), що на 37% перевищує дані за листопад 2023 року, коли тенденція до зменшення кількості жертв, яка спостерігалася протягом 2023 року, змінилася на протилежну. Водночас, наголошують у місії, кількість постраждалих дітей за той самий період зросла більш як удвічі: у січні загинули або були поранені 40 дітей порівняно з 18 постраждалими у листопаді.

В ООН зауважили, що кількість загиблих або поранених дітей часто зростає під час обстрілів далеких від лінії фронту населених пунктів, оскільки багато сімей евакуювалися з прифронтових територій.

Протягом майже двох років широкомасштабного вторгнення Росії в Україну місія ООН зафіксувала загибель понад 10 000 цивільних осіб і поранення 20 000.

В ООН також прокоментували сьогоднішні обстріли Росією України, коли російські збройні сили «випустили десятки ракет і безпілотників по цілях по всій Україні, зокрема в Києві, Харкові й Миколаєві», внаслідок чого, за даними місцевої влади, загинули щонайменше п’ятеро цивільних людей, а десятки – були поранені.

«Поранення і загибель родин і дітей є передбачуваним і трагічним наслідком застосування потужної вибухової зброї проти цілей у великих містах», – заявила голова моніторингової місії Даніель Белль.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів».

Росія наразі ці атаки не коментувала. Загалом Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Правоохоронці повідомили, що російських атак зазнали шість регіонів України, загинули четверо людей у Києві, ще одна людина – в Миколаєві.