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Ракетний обстріл Києва: смерть, руйнація і сльози (фотосвідчення)

Російський ракетний обстріл Києва вранці 7 лютого забрав життя 4 людей, повідомила місцева влада. Також додала про десятки постраждалих. Крім того, частина міста залишилась без електроенергії.

Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві кількість постраждалих зросла до 38 людей, повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«За оновленими даними, станом на 13:11, внаслідок ракетного удару в столиці загинули 4 людини. Ще 38 отримали поранення», – написав він у телеграмі.

Міський голова Києва Віталій Кличко раніше повідомляв, що в Голосіївському районі загалом 32 постраждалих, ще троє – у Дніпровському.

За даними КМВА, над Києвом сили ППО збили близько 20 ракет. Це вже третя ракетна атака на столицю від початку року.

Через ракетний удар в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування, загорілися автівки, додали представники влади.

У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару пошкоджені електромережі. Також місцева влада повідомила, що на лівому березі Києва пошкоджена магістраль теплопостачання.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого атакувала Україну в кілька хвиль, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів».

Росія наразі ці атаки не коментувала. Загалом Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Джерело: Радіо Свобода, AP, Reuters

Мешканці 18-поверхового житлового будинку збираються на вулиці. Надзвичайники повідомили, що через російський ракетний удар по Києву 7 лютого там сталося загоряння. Київ, 7 лютого 2024 року.&nbsp; За даними КМВА, над Києвом&nbsp;сили ППО збили&nbsp;близько 20 ракет. Це вже третя ракетна атака на столиці від початку року. Вона забрала життя щонайменше 4 людей, десятки були поранені, зокрема вагітна жінка, кажуть представники влади &nbsp;
1 Мешканці 18-поверхового житлового будинку збираються на вулиці. Надзвичайники повідомили, що через російський ракетний удар по Києву 7 лютого там сталося загоряння. Київ, 7 лютого 2024 року. 

За даними КМВА, над Києвом сили ППО збили близько 20 ракет.

Це вже третя ракетна атака на столиці від початку року. Вона забрала життя щонайменше 4 людей, десятки були поранені, зокрема вагітна жінка, кажуть представники влади
 
Рятувальники ДСНС гасять пожежу в багатоповерхівці у Голосіївському районі Києва,&nbsp;спричинену, зауважують, російським ракетним обстрілом,&nbsp;7 лютого 2024 року. Українська влада заявила, що російські війська 7 лютого обстріляли шість областей України, зокрема й місто Миколаїв. Там у результаті обстрілу загинув чоловік й були пошкоджені близько 20 житлових будинків, а також цивільна інфраструктура, заявив очільник області Віталій Кім
2 Рятувальники ДСНС гасять пожежу в багатоповерхівці у Голосіївському районі Києва, спричинену, зауважують, російським ракетним обстрілом, 7 лютого 2024 року.

Українська влада заявила, що російські війська 7 лютого обстріляли шість областей України, зокрема й місто Миколаїв. Там у результаті обстрілу загинув чоловік й були пошкоджені близько 20 житлових будинків, а також цивільна інфраструктура, заявив очільник області Віталій Кім
Жителі будинку спостерігають за роботою рятувальників, Київ, 7 лютого 2024 року. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль ударів по території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 &laquo;шахедів&raquo; &nbsp;
3 Жителі будинку спостерігають за роботою рятувальників, Київ, 7 лютого 2024 року.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль ударів по території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів»

 
Вранці 7 лютого, як зафіксували українські фахівці, Росія обстріляла Київ та Київську область, Миколаїв, Харків, Дніпропетровщину та Львівщину
4 Вранці 7 лютого, як зафіксували українські фахівці, Росія обстріляла Київ та Київську область, Миколаїв, Харків, Дніпропетровщину та Львівщину
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Медики і рятувальники рятують постраждалих, Київ, 7 лютого 2024 року. Загалом у шести регіонах у результаті російської ракетної атаки на Україну 7 лютого загинули щонайменше 5 людей, десятки зазнали поранень, кажуть у МВС.
5 Медики і рятувальники рятують постраждалих, Київ, 7 лютого 2024 року.

Загалом у шести регіонах у результаті російської ракетної атаки на Україну 7 лютого загинули щонайменше 5 людей, десятки зазнали поранень, кажуть у МВС.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Медики і рятувальники рятують постраждалих, Київ, 7 лютого 2024 року.

Загалом у шести регіонах у результаті російської ракетної атаки на Україну 7 лютого загинули щонайменше 5 людей, десятки зазнали поранень, кажуть у МВС.
Біля місця влучення. Після російської атаки. Київ, 7 лютого 2024 року
6 Біля місця влучення. Після російської атаки. Київ, 7 лютого 2024 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Медики оглядають тіла місцевих жителів, які загинули у багатоповерхівці внаслідок ракетного удару. Київ, 7 лютого 2024 року
7 Медики оглядають тіла місцевих жителів, які загинули у багатоповерхівці внаслідок ракетного удару. Київ, 7 лютого 2024 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Медики оглядають тіла місцевих жителів, які загинули у багатоповерхівці внаслідок ракетного удару. Київ, 7 лютого 2024 року
Пожежники працюють від самого ранку, намагаючись приборкати пожежі, що виникли внаслідок ракетного удару, Київ, 7 лютого 2024 року
8 Пожежники працюють від самого ранку, намагаючись приборкати пожежі, що виникли внаслідок ракетного удару, Київ, 7 лютого 2024 року
Енергетики відновлюють високовольтну лінію, пошкоджену внаслідок ракетного обстрілу. Україна, 7 лютого 2024 року
9 Енергетики відновлюють високовольтну лінію, пошкоджену внаслідок ракетного обстрілу. Україна, 7 лютого 2024 року
Внаслідок пошкодження високовольтних ліній, зауважили представники влади, жителі Києва на східному березі Дніпра залишилися без світла. 7 лютого 2024 року
10 Внаслідок пошкодження високовольтних ліній, зауважили представники влади, жителі Києва на східному березі Дніпра залишилися без світла. 7 лютого 2024 року

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