Ракетний обстріл Києва: смерть, руйнація і сльози (фотосвідчення)

Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві кількість постраждалих зросла до 38 людей, повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«За оновленими даними, станом на 13:11, внаслідок ракетного удару в столиці загинули 4 людини. Ще 38 отримали поранення», – написав він у телеграмі.

Міський голова Києва Віталій Кличко раніше повідомляв, що в Голосіївському районі загалом 32 постраждалих, ще троє – у Дніпровському.

За даними КМВА, над Києвом сили ППО збили близько 20 ракет. Це вже третя ракетна атака на столицю від початку року.

Через ракетний удар в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування, загорілися автівки, додали представники влади.

У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару пошкоджені електромережі. Також місцева влада повідомила, що на лівому березі Києва пошкоджена магістраль теплопостачання.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого атакувала Україну в кілька хвиль, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів».

Росія наразі ці атаки не коментувала. Загалом Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Джерело: Радіо Свобода, AP, Reuters