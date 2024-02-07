У КМВА пояснили, як вдалося уникнути блекаутів цієї зими

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов заявив, що блекаутів цієї зими вдалося уникнути завдяки кільком факторам, зокрема посиленню інфраструктурних об’єктів і ППО.

«По-перше, досвід, який ми мали за минулу зиму, по-друге, весь цей період ми працювали над посиленням інфраструктурних об’єктів, фізичним посиленням і укріпленням», – зазначив речник в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live).

Він також відзначив допомогу західних партнерів, зокрема сучасні системи протиповітряної оборони, і водночас зауважив, що систем ППО «забагато не буває».

«Ворог намагається всіма інструментами, які в них є – «Шахедами», балістикою, крилатими ракетами різних типів – вразити і об’єкти інфраструктури, і центри ухвалення рішень. Також іде постійне полювання за системами протиповітряної оборони західних зразків», – додав Михайло Шаманов.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних і зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет і 15 «Шахедів».

За даними КМВА, над Києвом під час російського удару 7 лютого сили ППО збили близько 20 ракет. Це була вже третя ракетна атака на столицю України від початку року.

Правоохоронці повідомили, що російських атак зазнали шість регіонів України, загинули четверо людей у Києві, ще одна людина – в Миколаєві. Міненерго повідомило, що ракетна атака призвела до знеструмлень, але критичних порушень немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Минулої зими Росія концентрувала свої удари по інфраструктурі і спрямовувала їх на те, щоб залишити українців без світла й тепла.