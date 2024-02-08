Обстріли РФ: двоє людей поранені за добу на Харківщині, троє – на Херсонщині

Населені пункти Харківщини зазнали близько 20 російських обстрілів протягом доби, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 8 лютого.

За його даними, двоє цивільних були поранені в Куп’янську та околицях:

«О 22:00 внаслідок обстрілу міста Куп‘янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу. Легкі тілесні ушкодження отримав 67-річний чоловік. О 22:02 відбувся ворожий обстріл с. Глушківка Куп‘янського району. Пошкоджена приватна ферма. Вибухову травму отримав 42-річний чоловік», – заявив Синєгубов.

Також через напередодні були поранені жителі Херсонщини, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Обласна влада зафіксувала 60 російських обстрілів із застосуванням 233 снарядів.

Зокрема, 33 снаряди були випущені по Херсону.

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«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію три людини дістали поранення», – написав очільник області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.