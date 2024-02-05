На Сумщині за день через обстріли РФ одна людина загинула, восьмеро поранені – ОВА

Одна людина загинула, восьмеро були поранені на Сумщині 5 лютого внаслідок російських обстрілів, повідомила обласна військова адміністрація.

«Протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 289 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними ОВА, через мінометний обстріл у Середино-Будській громаді були поранені шість людей, а у Ворожбянській громаді через удари з артилерії і РСЗВ загинув цивільний чоловік, двоє людей поранені.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.

17 січня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав до евакуації жителів прикордонних районів півночі України. «Цивільним не місце на лінії зіткнення, де ведуться бойові дії. Кожному цивільному необхідно прислухатись до порад військових адміністрацій, які щоденно здійснюють евакуацію людей з лінії зіткнення. Для того, щоб військовим вести повноцінний вогонь і нищити ворога, треба, щоб вони не зашкоджували цивільним громадянам», – зауважив командувач Об’єднаних сил, наголошуючи на тому, що весь кордон з Росією є лінією зіткнення.