Одна людина загинула, двоє травмовані на Сумщині через російські обстріли – ОВА

Російські війська 5 лютого обстріляли місто Ворожбу на Сумщині з реактивної системи залпового вогню, внаслідок цього загинула одна людина, ще двоє – були травмовані, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Зафіксовано вісім вибухів. Внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, його матір травмована. Також травми отримала ще одна людина. За попередньою інформацією, пошкоджені п’ять житлових будинків, господарчі споруди, електричні мережі, інтернет-зв’язок», – йдеться в повідомленні.

В ОВА заявили, що на місці працюють відповідні служби, і закликали жителів прикордонних громад «не наражати себе на небезпеку і скористатися пропозиціями щодо евакуації в більш безпечні громади і регіони».

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.

17 січня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав до евакуації жителів прикордонних районів півночі України. «Цивільним не місце на лінії зіткнення, де ведуться бойові дії. Кожному цивільному необхідно прислухатись до порад військових адміністрацій, які щоденно здійснюють евакуацію людей з лінії зіткнення. Для того, щоб військовим вести повноцінний вогонь і нищити ворога, треба, щоб вони не зашкоджували цивільним громадянам», – зауважив командувач Об’єднаних сил, наголошуючи на тому, що весь кордон з Росією є лінією зіткнення.