Російська ДРГ намагалась прорвати кордон на Сумщині, бій тривав півтори години – Наєв

У суботу, 3 лютого, російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) здійснила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у телеграмі.

За його словами, сили РФ кілька разів змінювали тактику, «після півторагодинного бою окупантів вдалося відкинути далеко від кордону».

Наєв каже, що 3 лютого о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів «було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб». Українські військові відразу розпочали стрілецький бій та «викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону», уточнив командувач.

«Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил», – розповів Наєв.





Зазнавши втрат, за даними генерала, «ворог змінив тактику, розділившись на дві групи».

«Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група. Звитяжний бій тривав протягом півтори години», – констатував він, додавши, що «ворога вдалось відкинути далеко за межі кордону».

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявляв про посилення північного кордону України особовим складом і бойовою технікою задля протидії диверсантам. У Державній прикордонній службі наголошували, що Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині.

Крім того, російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.