Росія втратила за добу понад 800 військових і два танки – нові дані Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російських військ за добу вранці 4 лютого.

За даними командування, російські війська втратили близько 810 людей особового складу за добу. Загальні російські втрати, за оцінкою, протягом війни в Україні сягнули 388 750 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки за добу:

танків – 6343 (+2 одиниці за минулу добу)

бойових броньованих машин – 11818 (+13)

артилерійських систем – 9331 (+31)

РСЗВ – 979

засобів ППО – 663

літаків – 332

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12)

крилатих ракет – 1848 (+1)

кораблів/катерів – 24

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 12393 (+41)

спеціальної техніки = 1479 (+6)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

31 січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні.

За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.