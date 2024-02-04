Сили РФ «активно штурмують» населені пункти на північ та південь від Авдіївки – Генштаб ЗСУ

В Україні за добу відбулось 66 бойових зіткнень, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 4 лютого.

За даними військових, сили РФ «активно штурмують» населені пункти на північ та південь від Авдіївки та на Мар’їнському напрямку в Донецькій області.

Відомо, що на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 5 атак російських військових біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

«На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак окупантів у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів і Ямполівки Донецької області», – розповіли у ЗСУ.

Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки неподалік від Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

«На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області», – кажуть у ЗСУ.

Також, за даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати сили РФ неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

«Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника», – підсумували у Генштабі ЗСУ.