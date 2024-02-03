Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Генштаб ЗСУ: російська армія втратила близько 880 військових за добу

Українські військові ведуть вогонь із гаубиці Archer по російських позиціях на Донечині. 20 січня 2024 року
Українські військові ведуть вогонь із гаубиці Archer по російських позиціях на Донечині. 20 січня 2024 року

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російських військ за добу вранці 3 лютого.

За даними командування, російські війська втратили близько 880 людей особового складу за добу. Загальні російські втрати, за оцінкою, протягом війни в Україні сягнули 387 940 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки за добу:

  • 6 341 танк (+10 за добу)
  • 11 805 бойових броньованих машин (+13)
  • 9 300 артилерійських систем (+26)
  • 979 реактивних систем залпового вогню (+1)
  • 663 засоби протиповітряної оборони
  • 332 літаки
  • 324 гелікоптери
  • 7 161 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+15)
  • 1 847 крилатих ракет
  • 24 кораблі й катери
  • 1 підводний човен
  • 12 352 автомобілі та автоцистерни (+36)
  • 1 473 одиниці спеціальної техніки (+3)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

31 січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні.

За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

Читайте також: «Звільнити не можна залишити»: експерти про долю Залужного на посаді головнокомандувача

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG