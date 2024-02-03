Генштаб ЗСУ: російська армія втратила близько 880 військових за добу

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російських військ за добу вранці 3 лютого.

За даними командування, російські війська втратили близько 880 людей особового складу за добу. Загальні російські втрати, за оцінкою, протягом війни в Україні сягнули 387 940 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки за добу:

6 341 танк (+10 за добу)

11 805 бойових броньованих машин (+13)

9 300 артилерійських систем (+26)

979 реактивних систем залпового вогню (+1)

663 засоби протиповітряної оборони

332 літаки

324 гелікоптери

7 161 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+15)

1 847 крилатих ракет

24 кораблі й катери

1 підводний човен

12 352 автомобілі та автоцистерни (+36)

1 473 одиниці спеціальної техніки (+3)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

31 січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні.

За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

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У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.