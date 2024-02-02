Журналісти підтвердили загибель понад 43 тисяч військових РФ з лютого 2022 року

Станом на 2 лютого встановлені імена 43 460 російських військових, які загинули на війні в Україні. Втрати підрахували «Медіазона» та російська служба Бі-бі-сі спільно з командою волонтерів.

За останні два тижні – від 19 січня – до списку загиблих було додано 1176 імен, 15 із них – у званні від підполковника та вище.

Журналістам відомо, що серед загиблих 8099 – це колишні ув’язнені, завербовані на війну у колоніях, 5216 – це мобілізовані.

Медіа повідомляють, що найбільше «похоронок» приходить у Свердловську, Челябінську та Ростовську області, а також до Бурятії.

Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, засобів інформації та родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. У публікації наголошується, що отримане таким чином число не відображає реального рівня втрат.

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Раніше глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що з початку війни загинули або поранено 315 тисяч російських військових. Журналісти вважають, що оцінка Бернса близька до реальності.

Москва та Київ не розкривають втрати у війні в Україні, розповідаючи лише про втрати противника. Сторони військових конфліктів схильні перебільшувати свої успіхи та применшувати невдачі, дослідження Бі-Бі-Сі та «Медіазони» – одна з найважливіших незалежних оцінок кількості загиблих.