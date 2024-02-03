Влада Сумщини обмежила рух цивільного транспорту в прикордонній зоні

У Сумській області заборонений рух цивільних автомобілів на низці доріг у 5-кілометровій прикордонній зоні, заявила обласна військова адміністрація 3 лютого.

Рішення пояснюють розпорядженням командувача оперативно-стратегічного угруповання «Північ» та метою недопущення втрат серед цивільних у прикордонних районах.

ОВА наводить перелік із 23 ділянках доріг у п’ятикілометровій смузі від державного кордону, на яких заборонений рух цивільного транспорту.

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«На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8:00 до 17:00 до травня 2024 року та з 7:00 до 20:00 з червня по жовтень 2024 року», – додає ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють громади Сумщини з різних видів озброєння. Наприкінці січня троє цивільних у Зноб-Новгородській громаді загинули внаслідок обстрілу.

Перед тим російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла брата і сестру в Хотінській громаді. Обласна влада закликає жителів прикордоння евакуюватися.