Сєнкевич: через нічну атаку дронами у Миколаєві знову пошкоджені десятки житлових будинків

Унаслідок нічної атаки безпілотників Shahed-136/131 у Миколаєві пошкоджені понад 20 житлових будинків. Про це у телеграмі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Обстежуємо територію. Наразі відомо, що пошкоджень зазнали більше 20 житлових будинків – приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Маємо наслідки і на території комунального підприємства», – написав він.

Постраждалих немає.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім додав, що внаслідок влучань було займання на території промислового підприємства та приватного будинку. За його словами, також пошкоджені багатоквартирні будинки та обʼєкт спортивної інфраструктури.

У ніч на 8 лютого Росія завдала по Україні удару 17 безпілотниками Shahed-136/131 з мису Чауда (окупований Крим). Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей українські військові збили 11 «шахедів».

Під час вчорашньої ракетної атаки на Україну у Миколаєві були пошкоджені понад 30 житлових будинків. Олександр Сєнкевич повідомляв, що один місцевий житель, який зазнав тяжких поранень, помер в реанімації, декілька людей зазнали легких осколкових поранень, їм надали допомогу на місці.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.