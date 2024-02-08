ОВА: через нічну атаку дронами в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура

Через нічну дронову атаку в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не було», – написав він у телеграмі.

Кіпер додав, що сили ППО результативно відпрацювали по більшості цілей.

Повітряні сили Збройних сил України попередили, що російські війська в ніч на 8 лютого знову запустили ударні дрони по Україні. Зокрема, в Повітряних силах закликали жителів Одеси перебувати в укриттях через рух безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.