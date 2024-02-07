У низці областей оголосили повітряну тривогу, в ЗСУ повідомили про рух російських дронів

Повітряні сили Збройних сил України попередили, що російські війська в ніч на 8 лютого знову запустили ударні дрони по Україні.

Зокрема, в Повітряних силах закликали жителів Одеси перебувати в укриттях через рух безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку міста. Про таке ж заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Жителі Одеси й Одеського району, будь ласка, не покидайте безпечні місця до відбою. Це важливо», – написав він у телеграмі.

Пізніше в області оголосили відбій.

«БпЛА у Вінницький області змінили напрямок руху і рухаються з півночі у напрямку Вінниці через Калинівку. БпЛА з Чорного моря заходять у Миколаївську область, курс – північний», – повідомили у Повітряних силах.

На даний час повітряна тривога оголошена в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях і в частині Дніпропетровської області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних і зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет і 15 «Шахедів».

У КМВА повідомили, що над Києвом під час російського удару 7 лютого сили ППО збили близько 20 ракет. Це була вже третя ракетна атака на столицю України від початку року.

Правоохоронці повідомили, що російських атак зазнали шість регіонів України, загинули четверо людей у Києві, де уламки влучили в багатоповерхівку, ще одна людина – в Миколаєві. Міненерго повідомило, що ракетна атака призвела до знеструмлень, але критичних порушень немає.