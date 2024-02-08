ЗСУ вночі збили 11 з 17 «шахедів», якими атакувала Росія – Повітряні сили

Українські військові знищили 11 безпілотників Shahed-136/131, якими Росія вночі атакувала Україну.

Як повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ, БПЛА збили у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.



За даними ЗСУ, загалом у ніч на 8 лютого Росія завдала удару 17 «шахедами» з мису Чауда (окупований Крим).

Як уточнили Сили оборони півдня, чергова нічна атака дронами тривала понад 5 годин. На Одещині сили ППО знищили 5 дронів, ще три на Миколаївщині та два на Вінниччині.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.