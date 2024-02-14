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Кількість загиблих унаслідок атаки РФ на Київ 7 лютого зросла до 5 – Кличко

Українські рятувальники і медики працюють біля житлового будинку, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу Києва 7 лютого 2024 року
Українські рятувальники і медики працюють біля житлового будинку, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу Києва 7 лютого 2024 року

До п’яти зросла кількість загиблих унаслідок атаки російських військ на Київ 7 лютого, повідомив міський голова столиці України Віталій Кличко. Він зазначив, що у лікарні померла жінка, яка зазнала поранення у будинку в Голосіївському районі.

«Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за життя жінки», – зазначив мер Києва.

Внаслідок ракетного удару на Київ 7 лютого постраждали 40 людей. Раніше міська влада повідомляла, що через влучання уламків ракети у багатоповерхівку у Голосіївському районі загинули четверо людей. За даними КМВА, над Києвом сили ППО збили близько 20 ракет. Це була третя ракетна атака на столицю від початку року.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет і 15 «Шахедів».

Росія попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Ракетний обстріл Києва: смерть, руйнація і сльози (фотосвідчення)
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Ракетний обстріл Києва: смерть, руйнація і сльози (фотосвідчення)

Російський ракетний обстріл Києва вранці 7 лютого забрав життя 4 людей, повідомила місцева влада. Також додала про десятки постраждалих. Крім того, частина міста залишилась без електроенергії.

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