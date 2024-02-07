МВС: у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки

У Києві завершили ліквідацію наслідків російського ракетного удару, повідомило ввечері 7 лютого Міністерство внутрішніх справ України.

«Київ. Роботи з ліквідації наслідків російської атаки завершені. Внаслідок ранкової атаки у Голосіївському районі загинули чотири людини. З багатоповерхівки евакуювали 40 людей і 28 врятували. Постраждали 39 людей. Психологічну допомогу надали 85 людям», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних і зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет і 15 «Шахедів».

У КМВА повідомили, що над Києвом під час російського удару 7 лютого сили ППО збили близько 20 ракет. Це була вже третя ракетна атака на столицю України від початку року.

Правоохоронці повідомили, що російських атак зазнали шість регіонів України, загинули четверо людей у Києві, де уламки влучили в багатоповерхівку, ще одна людина – в Миколаєві. Міненерго повідомило, що ракетна атака призвела до знеструмлень, але критичних порушень немає.