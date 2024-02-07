В Міноборони Польщі прокоментували підняття своєї авіації через російський обстріл України

Польща бере активну участь у місіях протиповітряної оборони країн НАТО в рамках патрулювання повітряного простору (Air Policing). Таким чином прокоментував для Радіо Свобода підняття авіації речник відділу зв’язків з громадськістю Міністерства оборони Польщі Яцек Горишевський

«Сьогоднішні події, пов’язані з масованою ракетною атакою дальнього радіусу дії з боку Російської Федерації на Україну, особливо в контексті повномасштабного конфлікту по той бік польського кордону, виправдовують співпрацю членів Альянсу з метою забезпечення безпеки в повітряному просторі НАТО» – зауважив Горишевський.

Вранці 7 лютого Польща та її союзники підняли в небо свою авіацію зважаючи на пуски російських ракет по території України. Був задіяний військовий протокол щодо захисту неба. Про це повідомили в Оперативному командуванні Польщі.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляв, що ракета, яка летіла в бік кордону з Польщею, змінила курс і рухається у напрямку Львова.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів».

Росія наразі ці атаки не коментувала. Загалом Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільних в Україні.