Армія Росії скинула три авіабомби на Сумщині – прокуратура

Три керовані авіабомби скинули російські військові на Юнаківську громаду на Сумщині, повідомляє обласна прокуратура. Одна місцева жителька постраждала. За фактом обстрілів розпочали розслідування.

«За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, близько 1:40 ночі 7 лютого з території Російської Федерації було здійснено авіаційний удар по території Юнаківської громади Сумського району.

«За попередніми даними, ворожий літак скинув 3 авіаційні бомби типу «КАБ». У результаті атаки агресора пошкоджено 6 приватних домоволодінь. 38-річна місцева жителька звернулася за медичною допомогою», – зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування проводить Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.

Напередодні на Сумщині через обстріли РФ одна людина загинула, восьмеро отримали поранення.