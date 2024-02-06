ОВА: через російський удар по Золочеву на Харківщині загинуло немовля

Через російський удар по Золочеву на Харківщині загинуло немовля, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двохмісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи», – написав він у телеграмі.

За його словами, також внаслідок російського удару пошкоджені сім приватних будинків, 19 об’єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення та щонайменше 5 цивільних авто.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 6 лютого через російську агресію в Україні загинули 523 дитини, понад 1217 зазнали поранень. У Харківській області постраждали 328 дітей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Харківщину, за словами місцевої влади, російські війська часто атакують С-300 з території РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.