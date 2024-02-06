ОВА: армія РФ вночі вдарила по Харківщині – зруйнований готель, під завалами може бути людина

Російські війська вночі завдали ударів по Золочеву на Харківщині – зруйнований готель, під завалами може бути людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину», – написав він в телеграмі.



Триває ліквідація наслідків ударів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Харківщину, за словами місцевої влади, російські війська часто атакують С-300 з території РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.