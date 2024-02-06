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ОВА: армія РФ вночі вдарила по Харківщині – зруйнований готель, під завалами може бути людина

Люди стоять біля кратера, що з'явився після удару російського безпілотника в Харкові, Україна, 30 січня 2024 року
Люди стоять біля кратера, що з'явився після удару російського безпілотника в Харкові, Україна, 30 січня 2024 року

Російські війська вночі завдали ударів по Золочеву на Харківщині – зруйнований готель, під завалами може бути людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину», – написав він в телеграмі.

Триває ліквідація наслідків ударів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Харківщину, за словами місцевої влади, російські війська часто атакують С-300 з території РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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