Армія Росії атакувала Харків ракетами із КНДР – поліція

Дві з п’яти ракет, які російські війська запустили 7 лютого по Харкову, виробили в Північній Кореї, повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов у фейсбуці.

«Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів – це північнокорейські ракети HWASON 11GA (KN-23)», – йдеться у повідомленні.

Росія вже не вперше використовує ракети із КНДР. Раніше про докази пуску по Харкову ракет із Північної Кореї повідомляв генеральний прокурор Андрій Костін.

4 січня Білий дім заявив, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначав, що саме КНДР є найбільшим постачальником зброї для російської армії.

Росія й КНДР заперечують постачання балістичних ракет для використання Кремлем у війні в Україні. Державний департамент США ідентифікував компанії та осіб, причетних до перевезення балістичних ракет КНДР і повʼязаних з ними вантажів наприкінці листопада 2023 року, і запровадив проти них санкції.