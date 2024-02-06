NYT: Росія розморозила частину активів Північної Кореї в обмін на зброю

Росія дозволила частково розблокувати заморожені північнокорейські активи на мільйони доларів і, можливо, допомагає своєму союзнику отримати доступ до міжнародних банківських мереж після того, як Північна Корея передала Москві зброю для використання проти України. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела у розвідках країн-союзників США.



Уточнюється, що російська влада дозволила одній із фінансових установ розблокувати дев’ять мільйонів доларів із приблизно 30 мільйонів, заморожених у російських банках. Ці гроші КНДР, ймовірно, витратить на купівлю нафти. Крім того, джерела кажуть, що Москва дозволила Пхеньяну відкрити рахунок у банку на території Південної Осетії, яку Грузія й країни Заходу вважають ці території окупованими РФ регіонами.

Американські чиновники не знають подробиць домовленостей Москви з Пхеньяном, пише The New York Times. Однак вони зазначили, що ці фінансові операції відповідають очікуванням США щодо того, що Північна Корея може вимагати від Росії в обмін на постачання зброї.

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Експерти вважають, що Росія, допомагаючи КНДР обходити санкції, діятиме обережно. У разі претензій з боку ООН, російська сторона може заявити, що активи розблокував приватний банк, а влада не має до цього стосунку.

У січні США, Південна Корея і Японія засудили Північну Корею за торгівлю зброєю з Росією і нові ракетні випробування.

Хоча Росія й КНДР заперечують постачання балістичних ракет для використання Кремлем у війні в Україні, Державний департамент США ідентифікував компанії та осіб, причетних до перевезення балістичних ракет КНДР і повʼязаних з ними вантажів наприкінці листопада 2023 року і запровадив проти них санкції.

Також Державний департамент заявив, що Північна Корея порушує ембарго ООН на постачання зброї, а на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН представник Південної Кореї заявив, що КНДР використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети.