Війна на Корейському півострові: Росія рятує і провокує Кіма

(Рубрика «Точка зору»)

Західні економісти свідчать, що допомога Росії у війні з Україною фактично стабілізувала економіку Північної Кореї. Якщо донедавна можна було говорити про катастрофічну ситуацію, то тепер мотором цієї економіки стала саме військова промисловість.

Нещодавно, на тлі блокування небезпеки від коронавірусу, взагалі можна було говорити про занепад і без того деградованої північнокорейської економіки та її стрімке падіння. Однак тепер все інакше. Угода з Росією допоможе КНДР повернутися до позитивного зростання після падіння вже цього року.

Британський королівський інститут обʼєднаних послуг (RUSI) у спеціальному звіті стверджує, що рішення Пхеньяна допомогти боєприпасами Росії «створює серйозну загрозу, яку Північна Корея становить для міжнародної безпеки». У документі наголошено, що угода матиме «глибокі наслідки для війни в Україні та динаміки безпеки у Східній Азії».

Кім закликав відмовитися від конституційної ідеї можливого возз’єднання із Південною Кореєю

На цьому тлі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин демонструє впевненість й зухвалість, якої не було навіть у його попередників. Під час недавнього виступу на пленумі ЦК Трудової партії Кореї, а згодом і на сесії Верховних народних зборів Кім закликав відмовитися від конституційної ідеї можливого возз’єднання із Південною Кореєю, виключити з національної історії самі терміни обʼєднання, примирення і єдиної нації, а також зруйнувати один з найвідоміших монументів північнокорейської столиці Пхеньяна – Арку трьох принципів обʼєднання Батьківщини.

Арка символізувала ідеї діда Кім Чен Ина й засновника КНДР Кім Ір Сена, якому не вдалося окупувати південь Кореї, й він зробив воззʼєднання країни головним принципом своєї ідеології, говорив про це буквально у кожній промові на партійному зʼїзді або сесії народних зборів. Батько Кім Чен Ина Кім Чен Ір, хоча й не був таким ентузіастом обʼєднання, але також дотримувався ідеологічних принципів свого батька, «вічного президента КНДР».

Революційна зміна

Те, що Кім Чен Ин, який навіть своєю зовнішністю копіює дідуся, готовий піти на відмову від самих підвалин існування комуністичної держави, що завжди зазіхала на південь Корейського півострова як на частину власної країни, свідчить про справжню політичну революцію.

Й ця революція може відкрити ворота у непросте майбутнє, адже досі північнокорейські комуністи сприймали розкол Кореї як результат громадянської війни. Корейці на півдні для них були такими самими корейцями, тільки «окупованими імперіалістами».

Телебачення КНДР вперше з часів свого існування змінило карту прогнозу погоди

У новій концепції на півдні Корейського півострова живуть «інші», недарма ж в останні роки мешканців КНДР переслідують за перегляд південнокорейських серіалів й навіть за використання слів, які використовують герої цих стрічок і які не вживаються у варіанті корейської мови на півночі. А це означає, що війна з Південною Кореєю в очах мешканців півночі має тепер виглядати як війна з ворожою й чужою країною.

Дивовижно, що того дня, як Кім Чен Ин виступив зі своєю промовою, телебачення КНДР вперше з часів свого існування змінило карту прогнозу погоди. Якщо раніше на екрані можна було побачити карту усього Корейського півострова, тепер її замінила мапа КНДР.

Інтереси Росії

Звісно, це ще не підготовка до війни, але вже ескіз, який допоможе Кім Чен Ину пояснити співвітчизникам, що тепер його держава воюватиме не з братами, а з ворогами.

Провокування північнокорейського режиму продовжуватиметься

Й це, схоже, саме те, що потрібно від Кіма російському президенту Володимиру Путіну. Не тільки снарядів та іншої зброї для війни Росії з Україною, але і нестабільності на Корейському півострові.

Недарма ж сам очільник Росії збирається згодом відвідати Пхеньян – і це після того, як Північну Корею відвідали міністр оборони Росії Сергій Шойгу та міністр закордонних справ Сергій Лавров, а сам Кім зустрічався із Путіним на космодромі «Восточний».

Провокування північнокорейського режиму продовжуватиметься.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода