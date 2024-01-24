У Білому домі відреагували на запланований візит Путіна до КНДР

США стурбовані поглибленням відносин між Північною Кореєю і Росією, заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.



«Очевидно, Путін виграє від цього, оскільки він отримує не лише балістичні ракети і використовує їх для застосування в Україні, але й артилерійські снаряди. І він також використовує їх для того, щоб отримати вигоду. Отже, ми спостерігаємо за цим дуже, дуже уважно», – сказав він під час брифінгу 23 січня.



За його словами, Вашингтон також стурбований тим, яку вигоду може отримати Кім Чен Ин від посилення відносин з Росією.



«Північна Корея прагне до передового військового потенціалу. І нас турбує не лише здатність Путіна отримати вигоду з цих відносин, але й здатність Кім Чен Ина отримати вигоду з цих відносин і те, що це означає для миру і безпеки в регіоні», – додав представник Білого дому.

Днями стало відомо, що президент Росії Володимир Путін найближчим часом планує відвідати Північну Корею на запрошення голови КНДР Кім Чен Ина.

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У жовтні минулого року США підтвердили, що Північна Корея передала Росії понад тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами. На початку січня Білий дім заявив, що КНДР надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України.

10 січня сім членів Ради безпеки ООН звинуватили Росію в тому, що вона зловживає своїм становищем постійного члена Радбезу, купуючи північнокорейські ракети й атакуючи ними Україну в порушення резолюцій ООН.



У заяві вказується, що 30 грудня 2023 року, 2 січня і 6 січня 2024 року Росія здійснила кілька хвиль авіаударів по Україні, в результаті яких загинули десятки людей, сотні поранені – ці атаки були здійснені, зокрема, з використанням балістичних ракет і пускових установок балістичних ракет, закуплених у КНДР.