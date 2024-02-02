Пхеньян запустив кілька крилатих ракет – Південна Корея

Північна Корея 2 лютого випустила кілька крилатих ракет біля свого західного узбережжя, повідомили військові Південної Кореї.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що військові аналізують запуски. Південнокорейські військові «посилили спостереження в тісній координації зі Сполученими Штатами», йдеться в заяві. Подробиці поки невідомі.

Пуски, вже четверті від початку року, відбулися через кілька годин після того, як державні ЗМІ повідомили, що лідер КНДР Кім Чен Чен Ин вкотре заявив про намір зміцнити військово-морські сили Північної Кореї.

Випробування крилатих ракет Північної Кореї зазвичай викликають менший інтерес, ніж балістичних, оскільки вони прямо не заборонені жодною резолюцією Ради безпеки ООН. Але аналітики кажуть, що крилаті ракети середнього радіусу дії становлять не меншу загрозу, ніж балістичні ракети.

У січні США, Південна Корея і Японія засудили Північну Корею за торгівлю зброєю з Росією і нові ракетні випробування.

Хоча Росія й КНДР заперечують постачання балістичних ракет для використання Кремлем у війні в Україні, Державний департамент США ідентифікував компанії та осіб, причетних до перевезення балістичних ракет КНДР і повʼязаних з ними вантажів наприкінці листопада 2023 року і запровадив проти них санкції.

Також Державний департамент заявив, що Північна Корея порушує ембарго ООН на постачання зброї, а на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН представник Південної Кореї заявив, що КНДР використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети.

11 січня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що попередня науково-технічна експертиза підтвердила, що 2 січня Росія використала для удару по Харкову ракети виробництва Північної Кореї.